2019’da tek yenilgi
Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12'nci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12'nci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
2019’da tek yenilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.