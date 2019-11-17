2019’da tek yenilgi

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12'nci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.