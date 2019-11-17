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17 Kasım 2019, Pazar
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2019’da tek yenilgi

2019’da tek yenilgi

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12'nci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A , bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12'nci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A , bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

  1. 17.11.2019
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