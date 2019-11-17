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17 Kasım 2019, Pazar
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Başkan Erdoğan: Tarih yazacaklar

Başkan Erdoğan: Tarih yazacaklar

Başkan , ’a güvenini bir kez daha dile getirdi: Şenol hocamız ve gençlerimiz yeni bir tarih yazacaklar.

Cumhurbaşkanı , Kurumu () Topkapı kampüsünde düzenlenen, Fatih, Silivri, Topkapı ve sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

'ın başarısına değinen Erdoğan "İnşallah şimdi 'na gidiyoruz. Buradan başarılı bir neticeyle çıkmayı hem gençlerimizden istiyoruz hem duamız o. Olmaması için hiçbir neden yok. Yeni bir tarihi Şenol hocamız ve gençlerimiz yazacak" dedi. Başkan Erdoğan, Amerika ziyareti sonrası ayağının tozuyla İzlanda maçına gidip takıma destek vermiş, ardından soyunma odasına inip oyuncuları kutlamıştı.

  1. 17.11.2019
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