Başkan Erdoğan: Tarih yazacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.



Milli Takım'ın başarısına değinen Erdoğan "İnşallah şimdi Avrupa Kupası'na gidiyoruz. Buradan başarılı bir neticeyle çıkmayı hem gençlerimizden istiyoruz hem duamız o. Olmaması için hiçbir neden yok. Yeni bir tarihi Şenol hocamız ve gençlerimiz yazacak" dedi. Başkan Erdoğan, Amerika ziyareti sonrası ayağının tozuyla İzlanda maçına gidip takıma destek vermiş, ardından soyunma odasına inip oyuncuları kutlamıştı.