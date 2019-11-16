Şenol Güneş'ten sert gönderme! "Korkmadan gidenleri de görüyoruz"

ŞENOL GÜNEŞ:

Daha önce gruplarda hep sonuncu olan Andorra, bu sefer sonunculuktan kurtulmak için olağanüstü çalışıyor. Kendi sahamızda da onlara karşı zor kazandık. Sadece bize değil, birçok takıma zorluk çıkaran, ciddiye alınacak bir rakip.

Burak Yılmaz belki gol atmadı ama en iyi maçlarından birini oynadı fizik gücü yüksek olan İzlanda karşısında. Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz.