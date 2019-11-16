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Şenol Güneş'ten sert gönderme! "Korkmadan gidenleri de görüyoruz"
A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. maçında yarın Andorra ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve genç futbolcu Enes Ünal basın toplantısı düzenledi. Konuşma esnasında flaş bir göndermede bulunan Güneş, "İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim. Korkmadan gidenleri de görüyoruz." ifadelerini kullandı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 22:24
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UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. karşılaşmasında A Milli Takım, Andorra'ya konuk olacak.
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Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadelede saat 22.45'te başlayacak.
Mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Enes Ünal açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
ŞENOL GÜNEŞ:
Daha önce gruplarda hep sonuncu olan Andorra, bu sefer sonunculuktan kurtulmak için olağanüstü çalışıyor. Kendi sahamızda da onlara karşı zor kazandık. Sadece bize değil, birçok takıma zorluk çıkaran, ciddiye alınacak bir rakip.
Burak Yılmaz belki gol atmadı ama en iyi maçlarından birini oynadı fizik gücü yüksek olan İzlanda karşısında. Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz.
Isırgan otu yakar ama orada gül de vardır. İntikam, öteki gözle bakmak, kötüleştirmek, bunlar bize yakışan şeyler değil. Biraz daha futbol aklını, bilim aklını, insani yanlarımızı öne çıkarırsak, ki var bizde, daha iyi durumda oluruz.