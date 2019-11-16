Şenol Güneş: Milli Takım hepimizin takımı

Enes Ünal'ın açıklamalarının satır başları:

"Andorra gerçekten disiplinli bir takım. Futbolun doğrularını yapan bir takımla oynamak çok zor, onlar da bunlardan. Euro 2020'de olmak çok mutluyuz. Ancak daha yolun başındayız."

"Umarım daha ileriye gideceğiz. Tabii benim için önemli olan şey sağlıklı olup, hocama kendimi gösterebilmek. Milli Takıma gelirken hiç bir beklentim olmadan geliyorum, kendimi gösterip hocamdan forma şansı alacağım. Çalışmaya, inanmaya devam edeceğim ve şans geldiğinde elimden geleni yapacağım."

Şenol Güneş'in açıklamalarının satır başları:

"İzlanda maçı bitti artık. Son maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çok da önemli değil lider olmak, Fransa'ya bağlı durum. Dünyanın sonu değil. Bazı zorluklar var. Buraya gelmek zor, suni çim falan gibi. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Dirençli bir takıma karşı oynayacağız. Andorra küçük bir ülke ama futbol tutkusu olduğu için iyi bir takım çıkardılar. Gol atma konusunda sıkıntıları var. Savunmayı iyi şekilde yapan bir takım. Kendi sahamızda ilk maçı zor kazandık. Yine aynı maçı yaşayacağımızı düşünüyorum. Dikkate alınacak bir rakip. Biz de iyi bir şekilde mücadele ederek galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz."

"Takım oyunu oluşturmaya çalıştık ve baya bir yol aldık. Oyunumuzu geliştirip daha çok gol atmaya çalışıyoruz ama maça göre taktik ile çıkıyoruz. 18 yıl sonra bir jenerasyon gelecekse 18 yıl daha bekleyebiliriz demek ki. İşler iyi gidince bu nesil iyi ama kötü gidince bu nesil kötü demeyi doğru bulmuyorum. Biz şu an bunun meyvesini aldık."

"En iyi 11'imizi çıkaracağız"

"Saha dışında da bir sürü gelişmeler olacak. Gelen-giden oyuncular. Uzun vadeli bu iş. Şu an sadece bu grup maçlarını bitirelim. Onu da kazanırız inşallah. Rakibimiz agresif ve çok faul yapan bir takım. Yarınki koşullar içerisinde bu maçı kazanalım. Hem FIFA'daki yerimizi koruyalım hem de kazıp hazır olmamız gerekiyor. En iyi 11'imizi çıkaracağız. Diğer hazırlıkları Haziran'da yapacağız."

Şenol Güneş: Medyanın, yönetimlerin, her kesimin katıldığı ve görüşlerin alındığı bir beyin fırtınası yapabilirsek, o zaman futbol kültürünü geliştiririz. Bunun üzerine de yeni futbolcular yetiştirip, yarışabiliriz. Milli takım hepimizin takımı.

"Milli Takım hepimizin takımı"

"Beşiktaş'tayken Riva'ya giderken ajan gibi takip ediliyordum. Gitmiyordum ama öyle diyordular. Onlara gireriz daha sonra. Birlikte düşünüp, birlikte çalışıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bütün katmanların katıldğı, hakemlerin, oyuncuların, medyanın ve her kesimin katıldığı bir beyin fırtınası yaparsak birlikte olursak daha iyi olur. Milli Takım hepimizin takımı. Beni sevende var sevmeyende var. Ayrı gruplarda olsa bahçedeki güzellikleri görmek lazım. İntikam, kin, nefret bunlar bize yakışan şeyler değil. İnsanı değerlerimizi ortaya koyarsak daha iyi olur. Yaparız da."