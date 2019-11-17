Kasımda gol yağmuru
A Milli Takım, kasım ayındaki 76. maçına Andorra deplasmanında çıkacak. Bugüne kadar kasım ayında 75 karşılaşma oynayan milli takım, 27 galibiyet, 16 beraberlik ve 32 yenilgi aldı.
Bu mücadelelerde üçü hükmen galibiyetten 102 gol atan Türkiye, kalesinde ise 112 gol gördü. Tarihindeki en gollü maçını Kasım 1967'de Pakistan'ı 7-4 yenerek oynayan Türkiye, en farklı 3 galibiyetinden ikisini de bu ayda elde etti. Türkiye, 1949'da Suriye'yi, 1996'da da San Marino'yu 7-0 mağlup etti.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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