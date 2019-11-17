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17 Kasım 2019, Pazar
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Kasımda gol yağmuru

Kasımda gol yağmuru

A , kasım ayındaki 76. maçına Andorra deplasmanında çıkacak. Bugüne kadar kasım ayında 75 karşılaşma oynayan milli takım, 27 galibiyet, 16 beraberlik ve 32 yenilgi aldı.

Bu mücadelelerde üçü hükmen galibiyetten 102 gol atan , kalesinde ise 112 gol gördü. Tarihindeki en gollü maçını Kasım 1967'de 'ı 7-4 yenerek oynayan Türkiye, en farklı 3 galibiyetinden ikisini de bu ayda elde etti. Türkiye, 1949'da 'yi, 1996'da da 'yu 7-0 mağlup etti.

  1. 17.11.2019
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