Kasımda gol yağmuru

Bu mücadelelerde üçü hükmen galibiyetten 102 gol atan Türkiye, kalesinde ise 112 gol gördü. Tarihindeki en gollü maçını Kasım 1967'de Pakistan'ı 7-4 yenerek oynayan Türkiye, en farklı 3 galibiyetinden ikisini de bu ayda elde etti. Türkiye, 1949'da Suriye'yi, 1996'da da San Marino'yu 7-0 mağlup etti.