Güneş'le bir başka!

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ile sınavıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 62. karşılaşmasına çıkacak. Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 43'ü resmi, 18'i özel 61 maç oynadı; 31 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı. Ayrıca bugünkü karşılaşma Güneş'in Milli Takım'daki 44. resmi maçı olacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 43 resmi maçın 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.