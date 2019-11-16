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16 Kasım 2019, Cumartesi
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A maçına hazır

A Milli Takım Andorra maçına hazır

A H Grubu 10. maçında 'da ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20.00'da başlayacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () eleme maçı karşılaşması öncesi A maçın oynanacağı 'da son antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan miller, taktik çalışması ile idmanı noktaladı.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de Andorra ile karşılaşacak.

  1. 16.11.2019
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