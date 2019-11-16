A Milli Takım Andorra maçına hazır
A Milli Takım EURO 2020 H Grubu 10. maçında Estadi Nacional'da Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20.00'da başlayacak.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçı Andorra karşılaşması öncesi A Milli Takım maçın oynanacağı Estadi Nacional'da son antrenmanı gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan miller, taktik çalışması ile idmanı noktaladı.
A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de Andorra ile karşılaşacak.
- 16.11.2019
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