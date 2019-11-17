CANLI | Andorra-Türkiye

Elemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak bitime 1 hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyen Ay-Yıldızlılar gruptaki son maçında Andorra ile karşı karşıya geliyor. An itibarıyla grup liderliğinin sahibi olan Fransa ise Arnavutluk ile deplasmanında 3 puan arıyor. Liderlik yarışındaki rakibimiz Fransa'nın bu mücadeleden puan kaybetmesi durumunda Milli Takım'ımızın gruptan lider çıkma şansı bulunuyor.

İLK 11'LER

ANDORRA: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal



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47' Milliler ikinci yarının başında rakibini eksik yakalama şansı yakaladı ancak topla buluşan Ömer Bayram ortasında isabet sağlayamadı.

46' Hakemin düdüğüyle ikinci yarı başladı.

45' İlk yarıda son düdük çaldı! ANDORRA 0-2 TÜRKİYE

43' Andorra'da kaptan Lima hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

39' Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hakan top kontol edemedi. Top oyun alanını terk etti.

33' Cristian Martinez sol taraftan ceza sahasına girerken yerde kaldı ve ev sahibi ekip etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

26' Ahmed Kutucu ceza sahasına girdi ancak topu çevirdiği noktada Andorra savunması yerinde bir müdahale ile tehlikeyi uzaklaştırdı.

23' Milli Takım'ımız tüm hatlarıyla Andorra yarı sahasında.

21' GOOOLLL! Enes Ünal kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti ve şık bir vuruşla penaltıyı gole çevirerek kendinin ve takımımızın ikinci golünü attı. 0-2

21' PENALTI! Hakan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Enes Ünal kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti.

17' GOLLL! Ozan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ömer Bayram sert vurdu. Enes Ünal kaleciden seken topu tamamlayarak milli takım formasıyla ilk golünü kaydetti. 0-1

12' İlk net fırsat! Millilerimiz kazanılan serbest vuruşu Ozan ile hızlı kullandı. Ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal vurdu. Top yakın direğin yanından dışarı gitti.

8' Andorra ceza sahasının sol çarprazından serbest vuruş kazandı.

5' Alex Martinez ortasını yaptı, Merih Demiral kritik müdahele ile tehlikeyi önledi.

3' Yusuf Yazıcı, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı.

1' İlk düdük çaldı mücadele başladı.

CANLI PUAN DURUMU

1) FRANSA - 25

2) TÜRKİYE - 23

3) İZLANDA - 19

4) ARNAVUTLUK - 13

5) ANDORRA - 4

6) MOLDOVA - 3

CANLI SONUÇLAR

MOLDOVA 0-1 İZLANDA

ARNAVUTLUK 0-2 FRANSA

MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, son İzlanda maçına göre ilk 11'inde 8 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruptaki İzlanda maçından sonra Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'u aday kadrodan çıkarmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür'ü aday kadroya almıştı.

Andorra'ya karşı sahaya çıkan A Milli Takım ilk 11'inde, 14 Kasım'daki İzlanda maçına göre sadece Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ve Merih Demiral yerlerini korudu.

Şenol Güneş'in ilk 11'de forma verdiği kaleci Uğurcan Çakır, forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ve savunma oyuncusu Ozan Kabak, kariyerlerinde ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım formasını giydi. Uğurcan, daha önce Yunanistan ile yapılan özel maçta milli takım kalesini korumuştu.

A Milli Takım, Andorra maçında Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu ve Enes Ünal'dan oluşan 11'le sahada yer aldı.

Ev sahibi Andorra ise son Arnavutluk maçına göre ilk 11'inde 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Andorra Teknik Direktörü Jesus Alvarez, Arnavutluk maçı ilk 11'inde oynattığı Rubio, Emilio Garcia ve Sergi Moreno'yu Türkiye maçında yedek bekleterek, yerlerine Marc Rebes, Ildefons Lima ve Alex Martinez'e şans verdi.

Diğer yandan Andorra Milli Takımı'nın kaptanı 39 yaşındaki Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte bir dünya rekoruna imza attı. Lima, 22,5 yıl Andorra Milli Takımı'nın formasını giyerek, "en uzun süre milli formayı giyen futbolcu" rekorunun sahibi oldu.

Toplam 3 bin 300 seyirci kapasiteli suni çimli Ulusal Stadyum'da, tribünlerde çoğunluğu Türk taraftarlar oluşturdu.

Türk bayraklarıyla stadı dolduran yaklaşık bin taraftar, A Milli Takım'a büyük destek verdi.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Andorra Başbakanlık Ekonomi ve İşletme Bakanı Jordi Gallardo da karşılaşmayı izledi.