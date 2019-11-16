İlklerle geliyoruz

İzlanda'dan 1 puan alarak Euro 2020'ye katılımı garantileyen A Milli Takım, elemelerden alnının akıyla çıkmayı başardı. Tarihinde ilk kez elemelerin bitimine 1 maç kala turnuvaya katılan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'na üst üste 2, toplamda 5. kez katılım hakkı elde etti. Gruplarda son 12 yılın en yüksek puanını toplayan (20) milliler, en son EURO 2008 elemelerinde 24 puana ulaşmıştı.



ŞENOL HOCA TARİHE GEÇTİ

Türk Milli Takımı'nda ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, futbol tarihine adını yazdırdı. 2002'de Dünya Kupası'na ülkemizi götürmeyi başaran Güneş, Avrupa Şampiyonası'na katılımı sağladı ve iki turnuvaya giden ilk ve tek hoca oldu. Yeni jenerasyonuyla herkesin takdirini toplayan A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez elemeleri iç sahada gol yemeden maçlarını tamamladı.



Şenol Güneş, elemelerde 2.29 puan ortalaması tutturarak bu alandaki en iyi Türk hoca oldu. Fatih Terim'in 1.90, Mustafa Denizli'nin 1.50'lik ortalamasını geçti.



14 KASIM UĞURU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir kez daha 14 Kasım'da büyük bir turnuvaya katılma biletini aldı. 2002 yılındaki Dünya Kupası'na katılmak için Avusturya ile play-off oynayan ay-yıldızlılar, turu 14 Kasım'da geçmiş ve katılma hakkı kazanmıştı. Güneş, Avrupa Şampiyonası'na da aynı tarihte katılmayı bildi.