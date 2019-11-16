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16 Kasım 2019, Cumartesi
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İlklerle geliyoruz

İlklerle geliyoruz

İlk kez elemelerin bitimine 1 maç kala katılımı garantiledik ve iç sahada gol yemedik. , iki turnuvaya da götüren ilk çalıştırıcı olmayı başardı.

İzlanda'dan 1 puan alarak Euro 2020'ye katılımı garantileyen A , elemelerden alnının akıyla çıkmayı başardı. Tarihinde ilk kez elemelerin bitimine 1 maç kala turnuvaya katılan ay-yıldızlılar, 'na üst üste 2, toplamda 5. kez katılım hakkı elde etti. Gruplarda son 12 yılın en yüksek puanını toplayan (20) milliler, en son EURO 2008 elemelerinde 24 puana ulaşmıştı.

ŞENOL HOCA TARİHE GEÇTİ
Türk Milli Takımı'nda ikinci dönemini geçiren teknik direktör , futbol tarihine adını yazdırdı. 2002'de 'na ülkemizi götürmeyi başaran Güneş, Avrupa Şampiyonası'na katılımı sağladı ve iki turnuvaya giden ilk ve tek hoca oldu. Yeni jenerasyonuyla herkesin takdirini toplayan A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez elemeleri iç sahada gol yemeden maçlarını tamamladı.

Şenol Güneş, elemelerde 2.29 puan ortalaması tutturarak bu alandaki en iyi Türk hoca oldu. 'in 1.90, 'nin 1.50'lik ortalamasını geçti.


14 KASIM UĞURU
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir kez daha 'da büyük bir turnuvaya katılma biletini aldı. 2002 yılındaki Dünya Kupası'na katılmak için ile play-off oynayan ay-yıldızlılar, turu 14 Kasım'da geçmiş ve katılma hakkı kazanmıştı. Güneş, Avrupa Şampiyonası'na da aynı tarihte katılmayı bildi.

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  1. 16.11.2019
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