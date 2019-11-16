Futboldan anlıyor
İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Bergsson, “Başkan Erdoğan yakınımda oturuyordu. Tebrik ettim. Bana futbolu çok iyi bildiğini söyledi” diye konuştu.
Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Türkiye- İzlanda maçını seyretmeye geldi. Karşılaşmada büyük heyecan yaşayan Başkan Erdoğan, maç sonu EURO 2020'yi garantileyen milli takımımızı tebrik etmek için soyunma odasına indi. Müsabakayı Başkan Erdoğan'ın yakınında izlediğini söyleyen İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson, Erdoğan ile neler konuştuğunu aktardı. Bergsson, "Erdoğan, eski bir futbolcu olduğunu ve futbolu çok iyi bildiğini söyledi. Birçok insan onunla konuşmak istiyordu, o yüzden pek konuşamadık" dedi. Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten ve "Avrupa Şampiyonası'na katılma hayallerimizi suya düşürdüler" diye konuşan Bergsson, Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiğini ifade etti.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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