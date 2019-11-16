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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Futboldan anlıyor

Futboldan anlıyor

İzlanda Federasyonu Başkanı Bergsson, “Başkan Erdoğan yakınımda oturuyordu. Tebrik ettim. Bana futbolu çok iyi bildiğini söyledi” diye konuştu.

Devlet Başkanı , ABD ziyaretinin ardından yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Türkiye- İzlanda maçını seyretmeye geldi. Karşılaşmada büyük heyecan yaşayan Başkan Erdoğan, maç sonu EURO 2020'yi garantileyen milli takımımızı tebrik etmek için soyunma odasına indi. Müsabakayı Başkan Erdoğan'ın yakınında izlediğini söyleyen İzlanda Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson, Erdoğan ile neler konuştuğunu aktardı. Bergsson, "Erdoğan, eski bir futbolcu olduğunu ve futbolu çok iyi bildiğini söyledi. Birçok insan onunla konuşmak istiyordu, o yüzden pek konuşamadık" dedi. Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten ve "Avrupa Şampiyonası'na katılma hayallerimizi suya düşürdüler" diye konuşan Bergsson, Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiğini ifade etti.
  1. 16.11.2019
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