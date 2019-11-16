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16 Kasım 2019, Cumartesi
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9 futbolcu çıktı

9 futbolcu çıktı

Kaptanlar Emre ile Burak, Cengiz, Cenk, Çağlar, Efecan, , Mahmut ve kadrodan çıkarıldı. Genç isimler dahil edildi.

, yarın oynayacağı Andorra maçı için hava yoluyla 'ya geçti. Buradan 3 saatlik yolculuğun ardından Andorra'ya gitti. Ay-yıldızlılarda bu maç öncesi affını isteyen Emre Belözoğlu, , , , Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, Kahveci, Mahmut Tekdemir ve aday kadrodan çıkarıldı. Bazı futbolcular sakatlığı kimisi yorgun olduğu için çıktı. Bu isimlerin yerine Ümit Milli Takım'dan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kadroya alındı.

ESKİLERDEN TEBRİK
A Milli Takım'a veda eden ile , 'ye katılmayı garantileyen arkadaşlarını kutladı. İki futbolcu, "Kalbimiz sizinle, gurur duyduk" diye yazdı.

2. KALECİ MERİH!
İzlanda maçında çizgiden top çıkaran Merih Demiral, İtalyan basınında gündem oldu. Çizme medyası, "Merih bitime dakikalar kala 2. kaleci gibiydi. Müthiş hamleyle Türkiye'yi EURO 2020'ye götürdü" denildi.

9.2 MİLYON GELDİ
EURO 2020'ye katılım hakkı olan 9.2 milyon euro'yu aldık. Turnuvada galibiyet primi 1.5 milyon, beraberlik 750 bin olacak. Gruptan çıkana 2, çeyreğe 4, yarıya 5.5, finale 10, şampiyona 34 verilecek.

  1. 16.11.2019
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