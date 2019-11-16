9 futbolcu çıktı

Milli Takım, yarın oynayacağı Andorra maçı için hava yoluyla İspanya'ya geçti. Buradan 3 saatlik yolculuğun ardından Andorra'ya gitti. Ay-yıldızlılarda bu maç öncesi affını isteyen Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bazı futbolcular sakatlığı kimisi yorgun olduğu için çıktı. Bu isimlerin yerine Ümit Milli Takım'dan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kadroya alındı.



ESKİLERDEN TEBRİK

A Milli Takım'a veda eden Nuri Şahin ile Arda Turan, EURO 2020'ye katılmayı garantileyen arkadaşlarını kutladı. İki futbolcu, "Kalbimiz sizinle, gurur duyduk" diye yazdı.



2. KALECİ MERİH!

İzlanda maçında çizgiden top çıkaran Merih Demiral, İtalyan basınında gündem oldu. Çizme medyası, "Merih bitime dakikalar kala 2. kaleci gibiydi. Müthiş hamleyle Türkiye'yi EURO 2020'ye götürdü" denildi.



9.2 MİLYON GELDİ

EURO 2020'ye katılım hakkı olan 9.2 milyon euro'yu aldık. Turnuvada galibiyet primi 1.5 milyon, beraberlik 750 bin olacak. Gruptan çıkana 2, çeyreğe 4, yarıya 5.5, finale 10, şampiyona 34 verilecek.