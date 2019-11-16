Mazeika skandalı
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı, Braga deplasmanında mahveden Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika, milli takımın da geleceğiyle oynadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı, Braga deplasmanında mahveden Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika, milli takımın da geleceğiyle oynadı. Moldova'nın 1-0 öne geçtiği Fransa deplasmanında skandal kararlara imza atan Mazeika tepki gördü. Moldova'nın Türk hocası Engin Fırat, "Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yaptı" dedi. Fransa puan kaybetseydi, biz lider kalacaktık ve Andorra'yı yenip finallere lider gidebilecektik.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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