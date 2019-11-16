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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Mazeika skandalı

Mazeika skandalı

'nde 'ı, Braga deplasmanında mahveden Litvanyalı hakem , da geleceğiyle oynadı.

'nde 'ı, Braga deplasmanında mahveden Litvanyalı hakem , da geleceğiyle oynadı. 'nın 1-0 öne geçtiği deplasmanında skandal kararlara imza atan Mazeika tepki gördü. Moldova'nın Türk hocası Engin Fırat, "Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yaptı" dedi. Fransa puan kaybetseydi, biz lider kalacaktık ve Andorra'yı yenip finallere lider gidebilecektik.
  1. 16.11.2019
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