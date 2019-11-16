Bunu da gör UEFA

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Türk sporcuların verdiği asker selamına soruşturma açan UEFA, Portekizli Pizzi’yi buna dahil edecek mi?
EURO 2020 Elemeleri'nde Litvanya'yı 6-0 yenen Portekiz'de 3. golü atan Pizzi'nin asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşıldı. Twitter'dan Pizzi'nin selam verdiği fotoğraf nedense Avrupa basınında hiç gözükmedi. A Milli Takım ve birçok Türk sporcunun asker selamı vermesine soruşturma açan Avrupa kuruluşlarının Pizzi'nin hareketine ne yapacağı merakla bekleniyor.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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