Elemelerin en iyisi Güneş!

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonaları Elemeleri'nde bugüne kadar 17 maça çıktı ve 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Şenol Güneş elde ettiği 2,29'luk puan ortalamasıyla bu alanda Türk teknik adamlar içinde en başarılı isim durumunda. Fatih Terim, şampiyona elemelerinde 30 maçta 16 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.90'lık ortalama sağladı. Mustafa Denizli ise 12 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 1.50'lik puan ortalaması yakaladı. Öte yandan Şenol Güneş, 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi grubunu da lider olarak bitirdi ve ilk kez bir Türk takımı devler arenasında grup aşamasını yenilgisiz ve lider olarak tamamladı.

TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 biten İzlanda karşılaşması sonrası keyifliydi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisine giren ve futbolcuların tek tek kutlayan başarılı çalıştırıcı, ardından taraftarların istediği kırmadı ve saha ortasına doğru giderek A Milli takımımızı desteklemeye giden taraftarlara üçlü çektirdi.

61. MAÇA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 61. karşılaşmasına çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde oynadığı 61 maçta, 31 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

İTİRAZ ETTİ SARI KART GÖRDÜ

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Şenol Güneş sarı kart gördü. Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.