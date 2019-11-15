Cengiz 5 maç sonra sahada

Cengiz Ünder, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen milli oyuncu, Türkiye'nin H Grubu'nda oynadığı 5 maçta görev alamamıştı. Son olarak Türkiye'nin Konya'da Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadele forma giyen ve bir de gol atma başarısı gösteren Cengiz dün akşam elinden geleni yaparak alkış aldı.

KADRODA İKİ OYUNCU DEĞİŞTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda karşısında deplasmanda oynanan Fransa maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Ayrıca hastalığı sebebiyle kadroya dahil edilmeyen Kenan Karaman'ın yerine ise Hakan Çalhanoğlu'nu görevlendirdi.