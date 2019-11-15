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15 Kasım 2019, Cuma
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Cengiz 5 maç sonra sahada

Cengiz 5 maç sonra sahada

, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen milli oyuncu, 'nin H Grubu'nda oynadığı 5 maçta görev alamamıştı.

, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen milli oyuncu, 'nin H Grubu'nda oynadığı 5 maçta görev alamamıştı. Son olarak Türkiye'nin 'da 'yı 2-0 mağlup ettiği mücadele forma giyen ve bir de gol atma başarısı gösteren Cengiz dün akşam elinden geleni yaparak alkış aldı.

KADRODA İKİ OYUNCU DEĞİŞTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda karşısında deplasmanda oynanan Fransa maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Ayrıca hastalığı sebebiyle kadroya dahil edilmeyen 'ın yerine ise 'nu görevlendirdi.

  1. 15.11.2019
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