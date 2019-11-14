Taraftarlar Türkiye-İzlanda maçına akın etti! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Taraftarlar Türkiye-İzlanda maçına akın etti!

Taraftarlar -İzlanda maçına akın etti!

Taraftarlar Türkiye-İzlanda maçına akın etti!

EURO H Grubu'nda ile İzlanda arasında Stadyumu'nda oynanan mücadelede tam 48 bin yer aldı. İzlanda taraftarları karşılaşmaya gelmediği için deplasman tribününde de ay-yıldızlı taraftarlar bulundu.

Euro H Grubu 9. maçında ile İzlanda'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği mücadelede tribünlerde tam 48 bin yer aldı. Rakip takım tribününe İzlanda taraftarı gelmediği için bu bölümde de ay-yıldızlı taraftarlar yer aldı.

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 21:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taraftarlar Türkiye-İzlanda maçına akın etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN