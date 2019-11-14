Taraftarlar Türkiye-İzlanda maçına akın etti!
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile İzlanda arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede tam 48 bin taraftar yer aldı. İzlanda taraftarları karşılaşmaya gelmediği için deplasman tribününde de ay-yıldızlı taraftarlar bulundu.
Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.
Biletlerin günler öncesinden tükendiği mücadelede tribünlerde tam 48 bin taraftar yer aldı. Rakip takım tribününe İzlanda taraftarı gelmediği için bu bölümde de ay-yıldızlı taraftarlar yer aldı.
- 14.11.2019
- Güncelleme: 14.11.2019 21:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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