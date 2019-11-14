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14 Kasım 2019, Perşembe
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Maç sonu büyük sevinç! 3'lü çektirdi

Maç sonu büyük sevinç! Şenol Güneş 3'lü çektirdi

İzlanda maçı beraberliği ile 'na katılmayı garantileyen A , bu sevincini tribünlere giderek yaşadı. Teknik direktör 'te maç sonu taraftarlara 3'lü çektirerek büyük sevinç yaşadı.

A , Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Müsabakanın son düdüğün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Milliler daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

  1. 14.11.2019
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