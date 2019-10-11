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11 Ekim 2019, Cuma
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'ten tercihi!

Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu tercihi!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında A bu akşam Arnavutluk'u ağırlayacak. Karşılaşmada ilk düdük 21.45'te çalacak. Mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü 'ten flaş bir karar geldi.

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde bu akşam heyecan kaldığı yerden devam ediyor. H grubundaki yedinci maçına çıkacak olan ay yıldızlılar bu mücadeleden de galip ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesi ve öğrencileri son hazırlıklarını da yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma öncesi ilk 11'ler henüz netleşmedi ancak gelen bilgilere göre Şenol Güneş, tecrübeli oyuncu 'nu ilk 11'de sahaya sürecek.

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 19:09
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