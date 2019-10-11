Türkiye Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'dan büyük fedakarlık! 'İlerisi yok ki' - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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'dan büyük fedakarlık! 'İlerisi yok ki'

Emre Belözoğlu'dan büyük fedakarlık! 'İlerisi yok ki'

A Milli Futbol Takımı'mız elemeleri kapsamında H Grubu maçında Arnavutluk'u konuk ediyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda son derece kritik olan karşılaşma öncesi milli takımın ilk 11'inde beklenenin aksine 'nun yer alması sürpriz bir karar olarak göze çarpmıştı. Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de forma giymek için fedakarlıkta bulunduğu kaydedildi.

kaptanı 'ndan takımı için büyük bir fedakarlık geldi. Ay-yıldızlılar eleme gruplarında ilk 2 sırayı alıp turnuvaya katılabilmenin hesaplarını yapıyor. Bu amaç doğrultusunda Arnavutluk karşısında çok kritik bir sınava çıkan milli takımda maç öncesi ilk 11'de kaptan Emre Belözoğlu'nun olması futbol kamuoyu tarafından sürpriz olarak karşılandı. Deneyimli ismin ilk 11'de olmasının perde arkası ortaya çıktı. Spor'un haberine göre, Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle iğne ile oynayabilecekti, doktorlar iğne olursa, sorun yaşayacağını söyledi. Emre Belözoğlu, "Bu maçta olmazsam, ilerisi yok ki" diyerek iğneyi oldu.

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 21:46
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