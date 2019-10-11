Emre Belözoğlu'dan büyük fedakarlık! 'İlerisi yok ki'
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemeleri kapsamında H Grubu maçında Arnavutluk'u konuk ediyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda son derece kritik olan karşılaşma öncesi milli takımın ilk 11'inde beklenenin aksine Emre Belözoğlu'nun yer alması sürpriz bir karar olarak göze çarpmıştı. Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de forma giymek için fedakarlıkta bulunduğu kaydedildi.
Türkiye Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan takımı için büyük bir fedakarlık geldi. Ay-yıldızlılar EURO 2020 eleme gruplarında ilk 2 sırayı alıp turnuvaya katılabilmenin hesaplarını yapıyor. Bu amaç doğrultusunda Arnavutluk karşısında çok kritik bir sınava çıkan milli takımda maç öncesi ilk 11'de kaptan Emre Belözoğlu'nun olması futbol kamuoyu tarafından sürpriz olarak karşılandı. Deneyimli ismin ilk 11'de olmasının perde arkası ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre, Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle iğne ile oynayabilecekti, doktorlar iğne olursa, sorun yaşayacağını söyledi. Emre Belözoğlu, "Bu maçta olmazsam, ilerisi yok ki" diyerek iğneyi oldu.
- 11.10.2019
- Güncelleme: 11.10.2019 21:46
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Emre Belözoğlu'dan büyük fedakarlık! 'İlerisi yok ki' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.