Emre Belözoğlu'dan büyük fedakarlık! 'İlerisi yok ki'

Türkiye Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan takımı için büyük bir fedakarlık geldi. Ay-yıldızlılar EURO 2020 eleme gruplarında ilk 2 sırayı alıp turnuvaya katılabilmenin hesaplarını yapıyor. Bu amaç doğrultusunda Arnavutluk karşısında çok kritik bir sınava çıkan milli takımda maç öncesi ilk 11'de kaptan Emre Belözoğlu'nun olması futbol kamuoyu tarafından sürpriz olarak karşılandı. Deneyimli ismin ilk 11'de olmasının perde arkası ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre, Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle iğne ile oynayabilecekti, doktorlar iğne olursa, sorun yaşayacağını söyledi. Emre Belözoğlu, "Bu maçta olmazsam, ilerisi yok ki" diyerek iğneyi oldu.