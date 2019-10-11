Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
A Milli Takım EURO 2020 yolunda Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçtan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli takıma tebrik mesajı yayımladı.
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk karşısında büyük bir zafer elde etti. 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Ay-yıldızlılar, 18 puanla liderliğini sürdürdü. Kritik galibiyet sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli takımı tebrik etti.
Başkan Erdoğan millilere gönderdiği mesajda ''Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.
Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!'' ifadelerini kullandı.
- 12.10.2019
- Güncelleme: 12.10.2019 00:31
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