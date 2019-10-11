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11 Ekim 2019, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik

Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik

A yolunda Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçtan sonra Başkan , milli takıma tebrik mesajı yayımladı.

A 'mız elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk karşısında büyük bir zafer elde etti. 90. dakikada 'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Ay-yıldızlılar, 18 puanla liderliğini sürdürdü. Kritik galibiyet sonrasında Başkan , milli takımı tebrik etti.

Başkan Erdoğan millilere gönderdiği mesajda ''Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm 'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.

karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar !'' ifadelerini kullandı.

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 00:31
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