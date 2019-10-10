Altıntop: Büyük bir adım daha atacağız
Eski futbolcu, Ümit Milli ve Genç Milli Takımlar'dan sorumlu federasyon yöneticisi Hamit Altıntop, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile ilgili yorumlarda bulundu.
Ümit Milli ve Genç Milli Takımlar'dan sorumlu federasyon yöneticisi Hamit Altıntop, EURO 2020 ile ilgili konuştu. Ay-yıldızlı ekibin yarın Arnavutluk'u yeneceğine inandığını söyleyen Altıntop, "Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım daha atacağız. Şenol hocanın ilk günden bu yana söylediği gibi maçtan maça bakalım. Bu felsefeyle çok iyi bir yol katettiğimize inanıyorum" diye konuştu.
HEYECAN DEVAM EDİYOR
2020 Avrupa Şampiyonası'nda 7. maçlar bugün oynanmaya başlayacak. Program şöyle: 17.00: Kazakistan- Kıbrıs Rum Kesimi, 19.00: Belarus-Estonya, 21.45: Hollanda-K.İrlanda, Hırvatistan-Macaristan, Slovakya- Galler, Avusturya-İsrail, Letonya-Polonya, Kuzey Makedonya- Slovenya, Rusya-İskoçya, Belçika-San Marino.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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