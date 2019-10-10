Altıntop: Büyük bir adım daha atacağız - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Altıntop: Büyük bir adım daha atacağız

Altıntop: Büyük bir adım daha atacağız

Altıntop: Büyük bir adım daha atacağız

Eski futbolcu, ve Genç 'dan sorumlu federasyon yöneticisi , Elemeleri ile ilgili yorumlarda bulundu.

Ümit Milli ve Genç 'dan sorumlu federasyon yöneticisi , EURO 2020 ile ilgili konuştu. Ay-yıldızlı ekibin yarın Arnavutluk'u yeneceğine inandığını söyleyen Altıntop, "'na katılma yolunda çok büyük bir adım daha atacağız. Şenol hocanın ilk günden bu yana söylediği gibi maçtan maça bakalım. Bu felsefeyle çok iyi bir yol katettiğimize inanıyorum" diye konuştu.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

2020 Avrupa Şampiyonası'nda 7. maçlar bugün oynanmaya başlayacak. Program şöyle: 17.00: Kazakistan- Kıbrıs Rum Kesimi, 19.00: Belarus-Estonya, 21.45: Hollanda-K.İrlanda, Hırvatistan-Macaristan, Slovakya- Galler, Avusturya-İsrail, Letonya-Polonya, Kuzey Makedonya- Slovenya, Rusya-İskoçya, Belçika-San Marino.

  1. 10.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altıntop: Büyük bir adım daha atacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN