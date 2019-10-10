Altıntop: Büyük bir adım daha atacağız

Ümit Milli ve Genç Milli Takımlar'dan sorumlu federasyon yöneticisi Hamit Altıntop, EURO 2020 ile ilgili konuştu. Ay-yıldızlı ekibin yarın Arnavutluk'u yeneceğine inandığını söyleyen Altıntop, "Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım daha atacağız. Şenol hocanın ilk günden bu yana söylediği gibi maçtan maça bakalım. Bu felsefeyle çok iyi bir yol katettiğimize inanıyorum" diye konuştu.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

2020 Avrupa Şampiyonası'nda 7. maçlar bugün oynanmaya başlayacak. Program şöyle: 17.00: Kazakistan- Kıbrıs Rum Kesimi, 19.00: Belarus-Estonya, 21.45: Hollanda-K.İrlanda, Hırvatistan-Macaristan, Slovakya- Galler, Avusturya-İsrail, Letonya-Polonya, Kuzey Makedonya- Slovenya, Rusya-İskoçya, Belçika-San Marino.