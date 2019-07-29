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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ten turu

Şenol Güneş'ten Avrupa turu

, ve Sivas'ın 'da oynayacakları hazırlık maçlarına sıkı takip. A hocası ; Fenerbahçe, ve ’un Avrupa’daki hazırlık maçlarını tribünde takip edecek.

A Teknik Direktörü , dün -Twente maçını 'da tribünden izledi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün de son Ajax'ın Sivas ile 15.00'te yapacağı müsabakayı takip edecek. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra 'nin, B. Münih, ve Tottenham'ın yapacağı Audi Kupası'nı izlemek üzere Münih'e gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, F.Bahçe ilk olarak 30 Temmuz'da saat 21.30'da ile karşılaşacak. Turnuvanın ikinci maçları 31 Temmuz'da oynanacak.

  1. 29.7.2019
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