Şenol Güneş'ten Avrupa turu
Fenerbahçe, Konya ve Sivas'ın Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarına sıkı takip. A Milli Takım hocası Şenol Güneş; Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor’un Avrupa’daki hazırlık maçlarını tribünde takip edecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Konya-Twente maçını Hollanda'da tribünden izledi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün de son Ajax'ın Sivas ile 15.00'te yapacağı müsabakayı takip edecek. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra Fenerbahçe'nin, B. Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yapacağı Audi Kupası'nı izlemek üzere Münih'e gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, F.Bahçe ilk olarak 30 Temmuz'da saat 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın ikinci maçları 31 Temmuz'da oynanacak.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Şenol Güneş'ten Avrupa turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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