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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Millilerde Damat şıklığı

Millilerde Damat şıklığı

Milli , ay-yıldızlı oyuncularla fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

Milli , ay-yıldızlı oyuncularla fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Çekime katılan , , Emre Belözoğlu, , Yusuf Yazıcı ve Damat smokinleri ile fotoğrafçı Emre Güven'e poz verdi. Milli takımın yıldız isimleri, şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

  1. 22.6.2019
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