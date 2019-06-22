Millilerde Damat şıklığı
Milli Futbol Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat, ay-yıldızlı oyuncularla fotoğraf çekimi için bir araya geldi.
Milli Futbol Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat, ay-yıldızlı oyuncularla fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Çekime katılan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu Damat smokinleri ile fotoğrafçı Emre Güven'e poz verdi. Milli takımın yıldız isimleri, şıklıklarıyla göz kamaştırdı.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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