Taksim’e dev ekran – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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’e dev ekran

Taksim’e dev ekran

, A 'ın İzlanda maçını 'de kurduğu dev ekrana taşıdı.

, A 'ın İzlanda maçını 'de kurduğu dev ekrana taşıdı. Karşılaşma kurulan dev ekranda onlarca vatandaş tarafından izlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile millilere destek verdi.

BELEŞ TEPE FARKI
İzlanda ile oynayacağımız kritik maç için birçok taraftar bu ülkeye gitti. Norveç ve 'dan gelen gurbetçiler, Laugardalsvöllur Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdular. Dışarıda kalan taraftarlarımız ise kalenin arkasındaki parktan maçı takip etmeye başladı. Buradan millilere destek verdiler. Ancak karşılaşmanın 8. dakikasında İzlandalı güvenlik görevlileri taraftarlarımızı buradan uzaklaştırdı.

  1. 12.6.2019
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