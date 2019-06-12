Taksim’e dev ekran

Beyoğlu Belediyesi, A Milli Takım'ın İzlanda maçını Taksim'de kurduğu dev ekrana taşıdı. Karşılaşma kurulan dev ekranda onlarca vatandaş tarafından izlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile millilere destek verdi.



BELEŞ TEPE FARKI

İzlanda ile oynayacağımız kritik maç için birçok taraftar bu ülkeye gitti. Norveç ve Danimarka'dan gelen gurbetçiler, Laugardalsvöllur Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdular. Dışarıda kalan taraftarlarımız ise kalenin arkasındaki parktan maçı takip etmeye başladı. Buradan millilere destek verdiler. Ancak karşılaşmanın 8. dakikasında İzlandalı güvenlik görevlileri taraftarlarımızı buradan uzaklaştırdı.