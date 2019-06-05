Milliler Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı EURO 2020 grup eleme karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Antalya kampında yaptığı son antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 30 dakika süreyle basın mensuplarına açık tutuldu. İdmanın başındaki ısınma bölümünü neşeli takım oyunları ve el topu oynayarak geçiren milliler, daha sonra dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı. Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalıştı.
A Milli Takım, yarın saat 16.00'da hava yoluyla Antalya'dan Konya'ya geçecek ve saat 20.00'de adı daha sonra açıklanacak bir tesiste basına kapalı antrenman yapacak.
- 05.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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