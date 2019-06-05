Milliler Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Milliler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milliler Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü 'da ile oynayacağı EURO 2020 grup eleme karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde kampında yaptığı son antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 30 dakika süreyle basın mensuplarına açık tutuldu. İdmanın başındaki ısınma bölümünü neşeli takım oyunları ve el topu oynayarak geçiren milliler, daha sonra dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı. Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalıştı.

A , yarın saat 16.00'da hava yoluyla 'dan 'ya geçecek ve saat 20.00'de adı daha sonra açıklanacak bir tesiste basına kapalı antrenman yapacak.

  1. 05.06.2019
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