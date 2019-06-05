A Milli Takım'da sakatlık şoku! Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı
Milli Takım'ımızın Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesinde Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu."
- 05.06.2019
- Güncelleme: 05.06.2019 11:18
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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