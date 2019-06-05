A Milli Takım'da sakatlık şoku! Okay Yokuşlu
05 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri A Milli Takım'da sakatlık şoku! Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı

A 'da sakatlık şoku! kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı

'ımızın ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesinde , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu."

  1. 05.06.2019
  2. Güncelleme: 05.06.2019 11:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN