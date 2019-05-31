Milli Takım'da Cenk Tosun şoku!
Milli Takım'da Cenk Tosun, Yunanistan ile oynanan maçta sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı. 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk, Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.
- 31.05.2019
-
Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"
Toplam 1
Yorum
gg falcao tetteh hakan çalhanoglu talisca ile cimbom lig şampiyonluguna 3-4 sene ambargo koyar
-
Fejsa için pres
Toplam 1
Yorum
Belli oldu Fener yine parayı çarçur edecek
-
Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
yazıcı hattirickküp yapmış adam
Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.