Milli Takım'da Cenk Tosun şoku!
31 Mayıs 2019, Cuma
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'da şoku!

Milli Takım'da Cenk Tosun şoku!

'da , ile oynanan maçta sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı. 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk, Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.

Ayrıntılar birazdan...
  1. 31.05.2019
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