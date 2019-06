Şenol Güneş: Her maç kazanılmalı

Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda EURO 2020 elemelerinde oynayacağımız Fransa ve İzlanda karşılaşmalarının öneminden bahsetti. "Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ilk 10'lara girmemiz gerekiyor. Onun için her maç kazanılmalı" diyerek hedef gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "Daha iyi şeyler yapmak istiyorsak, yapacak daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı.



GÜZEL OYNAYACAĞIZ

Güneş, "Bu takım hepimizin. Nasıl bir kadro yapacağımı düşünüyorum. O yüzden gücü fazla olan oyuncuları öncelikli kullanacağız" diyerek formanın kıymetli olduğu mesajını verdi. Usta hoca sözlerini şöyle tamamladı: "Benim oyun anlayışım, sizin yeteneklerinizle birleşecek. Seyircinin zevk aldığı bir futbol herkesi keyiflendirir. Güzel futbol oynamaya çalışacağız."



MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI

Milli Takım, yarın oynayacağı Özbekistan maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla start verdi. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda koşu ve pas çalışmaları gerçekleştiren milliler, ardından taktik program uyguladı. Yarı sahada çift kale maç yapan ay-yıldızlılar şut denemeleri ile antrenmanı tamamladı.



SANGARE'DEN MUTLUSU YOK

Yunanistan karşısında ilk kez milli formayı giyen, aynı gün 25. yaş gününü kutlayan Nazım Sangare pozitif enerjisiyle dikkat çekiyor. Milli Takım'ın farklı bir havası olduğunu söyleyen tecrübeli sağ bek, "Burada bambaşka bir duygu ile hareket ediyorsunuz. Belli bir taraftar ya da camia değil bütün bir ülke için oynamak apayrı bir mutluluk. Umarım uzun seneler tekrar bu formayı giyebilirim" şeklinde konuştu.



CENGİZ ÜNDER GÖZ ALIYOR

Milli Takım'ın kadrosunda piyasa değeri en yüksek isim Cengiz Ünder. 21 yaşındaki kanat oyuncusu 35 milyon euro'luk değeri ile ay-yıldızlıların en pahalı oyuncusu. Romalı lejyoner, geçtiğimiz günkü Yunanistan maçında da 1 gol, 1 asistle gecenin yıldızı olmuştu.



OKAY SAĞLAM

Yunanistan maçında sakatlanıp oyundan çıkan diğer isim Okay Yokuşlu'da ise önemli bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Tecrübeli orta sahanın MR sonuçlarında büyük bir sıkıntı çıkmadı. Okay, Özbekistan karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirilebilir.



FRANSA'NIN RAKİBİ BOLİVYA

Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde 8 Haziran'da karşılaşacağı rakibi Fransa, yarın hazırlık maçında Bolivya ile mücadele edecek. Fransa, Türkiye maçı öncesi diğer hazırlık sınavına ise 6 Haziran'da Kenya karşısında çıkacak. İki maç da Fransa'da oynanacak.



'TEŞEKKÜRLER'

Yunanistan Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis, misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkür etti: "Türkiye'ye, taraftarlarına, federasyonuna, futbolcularına bizimle dostluk maçı yaptıkları için teşekkür ediyoruz. İyi bir ev sahipliği gösterdiler."



6 HAZİRAN'DA KONYA'DA

Özbekistan ile yarın oynayacak Milli Takım, 6 Haziran'da Antalya'daki kamp çalışmalarını sonlandırıp Fransa karşılaşması için Konya'ya geçecek. 7 Haziran Cuma günü Konya BB Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirecek olan ay-yıldızlılar, 9 Haziran'da ise İzlanda'ya uçacak.



ÜMİTLER DE MESAİDE

Ümit Milli Takımımız da 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde Riva'daki tesislerde çalışan genç milliler, antrenmanlarda keyifli bir görüntü sergiliyor.