Milli Takım'da Cenk Tosun şoku yaşandı. Yunanistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli forvetin MR sonuçları kötü haberi verdi. Milli yıldızın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Kadrodan çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 elemelerindeki Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek. Takımda forvet olarak Burak, Kenan, Enes ve Güven var.



İNŞALLAH YİNE ATACAĞIM

Yunanistan? maçında milli takım kariyerindeki ilk golü atan Kenan Karaman çok mutlu. Milli futbolcu, "İnşallah bu gollerimin devamı gelir. Hocama bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.