Cenk Tosun şoku!
01 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Cenk Tosun şoku!

şoku!

Cenk Tosun şoku!

sınavında sakatlanan milli yıldız , 1 ay forma giyemeyecek. 28 yaşındaki futbolcu, kritik ve İzlanda maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Milli Takım'da şoku yaşandı. ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli forvetin MR sonuçları kötü haberi verdi. Milli yıldızın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Kadrodan çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 elemelerindeki ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek. Takımda forvet olarak Burak, Kenan, Enes ve Güven var.

İNŞALLAH YİNE ATACAĞIM
Yunanistan? maçında kariyerindeki ilk golü atan çok mutlu. Milli futbolcu, "İnşallah bu gollerimin devamı gelir. Hocama bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 1.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenk Tosun şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN