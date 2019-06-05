Üç bayram olsun
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Üç bayram olsun

Üç bayram olsun

Milliler 8 Haziran’daki maçının hazırlıklarını sürdürürken kutlandı. Tecrübeli çalıştırıcımız, “İki maçı da kazanarak halkımızın bayram coşkusunu sürdürmek istiyoruz” dedi.

Milli Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını 'da sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, kamp yaptığı otelde dolayısıyla bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. Törene yöneticileri , ve Akıncıoğlu da katıldı.

?Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, "Herkese nice bayramlar diliyoruz. Bayramı bayram yapan insanlardır. İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarıyla birlikte tüm Türk halkına yeni bir bayram yaşatırız" diye konuştu. Mustafa Çağlar, "Hepimizin bayramını tebrik ediyorum. Önümüzde Fransa ve İzlanda ile oynanacak önemli maçlar var. En güzelini yapacağınıza inanıyorum" dedi. Hasan Yıldırım Akıncoğlu ise, "Her gününüz bayram gibi geçsin. Ülkemizde, işlerimizde hep mutluluk olsun" derken, Hamit Altıntop da "Tüm vatandaşlarımızın bayramı mübarek olsun" ifadesini kullandı. Tören sonunda futbolcu ve personellere bayram hediyesi verildi.

NURAY LEVENT 3 BRONZ ALDI
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda milli sporcu , üç alanda dünya üçüncüsü oldu. Fiji'nin başkenti Suva'daki şampiyonada Nuray Levent; koparmada 95, silkmede 118 ve toplamda 213 kilo kaldırmayı başardı. organizasyonda 2 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalya topladı.

  1. 5.6.2019
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