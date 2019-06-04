A Milliler bayramlaştı – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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A Milliler bayramlaştı

A Milliler bayramlaştı

'da ve İzlanda maçının kampına devam eden A Milli Takım'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.   , "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi.

'da ve İzlanda maçının kampına devam eden A Milli Takım'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. , "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da 'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kampında bayramlaştı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Otel'de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri , Hasan Akıncıoğlu ve katıldı. Bayramlaşmanın ardından futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, fotoğraf çektirdi.

yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar, ve Türk milletinin bayramını kutladığını söyledi.

Teknik direktör Şenol Güneş ise futbolcu ve ailelerinin bayramını kutladı. Önemli maçlar oynayacaklarını ve her günün bayram tadında geçmesini dileyen Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi.

  1. 04.06.2019
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