A Milli Takımın EURO 2020 Elemelerinde karşılaşacağı Fransa'da Mbappe krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcu Fransa'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Fransa'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında Mbappe şoku yaşandı.
Fransa basınından L'Equipe haberine göre, Fransa - Bolivya maçının ilk yarısının sonlarında sol ayak bileğinden sakatlanan Mbappe, soyunma odasına sekerek gitti. Yıldız futbolcunun son derece üzgün göründüğü ifade edildi.
- 03.06.2019
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Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
Fransa'da Türkiye maçı öncesi sakatlık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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