Fransa'da Türkiye maçı öncesi sakatlık şoku! Mbappe
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'da maçı öncesi sakatlık şoku!

Fransa'da Türkiye maçı öncesi sakatlık şoku!

A EURO 2020 Elemelerinde karşılaşacağı 'da Mbappe krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcu Fransa'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında Mbappe şoku yaşandı.

Fransa basınından L'Equipe haberine göre, Fransa - Bolivya maçının ilk yarısının sonlarında sol ayak bileğinden sakatlanan Mbappe, soyunma odasına sekerek gitti. Yıldız futbolcunun son derece üzgün göründüğü ifade edildi.


  1. 03.06.2019
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