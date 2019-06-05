Son dakika: Fransa maçının hakemi belli oldu!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Son dakika: maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: Fransa maçının hakemi belli oldu!

'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Cumartesi günü 'da ile oynayacağı maçı Sloven hakem yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Cumartesi günü 'da ile oynayacağı maçı Sloven hakem yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.

  1. 05.06.2019
  2. Güncelleme: 05.06.2019 15:14
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