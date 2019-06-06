''En iyisini yapacağız''

Fransa maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın iki yıldızı dün basının karşısındaydı. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı değerlendiren ikili, umut dolu mesajlar gönderdi. Trabzonspor ile güzel bir sezon geçirdiğini belirten Yusuf Yazıcı, "Fransa maçında da çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Evet zor bir maç olacak. Ama neden olmasın? Neden onları yenmeyelim? Neden puan ya da puanlarla ayrılmayalım?" dedi.



CRUYFF'UN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Johan Cruyff'un bir sözü var, 'Futbolu sadece kafa ile oynarsın, ayakları sadece koşmak için kullanırsın.' Tabi biz de bu maçı zihnimizde düşünüyoruz. En iyi şekilde de sahaya yansıtmak istiyoruz. Sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Konya'da daha önce güzel sonuçlar aldık. İnanıyorum ki önce Fransa, ardından da İzlanda maçından güzel sonuçlar alacağız."



'ARTIK MAÇ SAATİNİ BEKLİYORUZ'

Çağlar ise şunları söyledi: "Kimsenin şüphesi olmasın son dünya şampiyonuna karşı elimizden geleni yapacağız. Cenk ve Okay'ın sakatlığı hariç iyi bir kamp dönemi geçirdik. Skor ne olursa olsun, hocamızın taktiğinden çıkmadan 90 dakika oynamak istiyoruz. İnşallah bizim için güzel geçer. Şu an için her şey yolunda. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Ancak iyi işler yapacağımıza inanıyorum. İyi hazırlanıyoruz ve karşılaşma saatini bekliyoruz."



BURAK YILMAZ'DAN EMRE'YE: FİŞEK

Türkiye'nin? iki önemli ismi Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, kampta birbirlerinden ayrılmıyor. Kampta genç futbolcularla yakından ilgilenen ikili, sosyal medya hesaplarından da çeşitli paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ile olan fotoğrafını paylaşıp, "Fişek" ifadesini kullandı.



KONYA'DAN ÇIKIŞ YOK

A Milli Takım'ın eski hocası Mircea Lucescu, cumartesi günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Fransa'da bir röportaj verdi. L'Equipe'in sorularını yanıtlayan Rumen teknik adam, "Konya Stadı'nda atmosfer çok sıcak. Tam bir Türk atmosferi. Türkiye son zamanlarda orada iyi sonuçlar aldı. Maviler için kolay bir maç olmayacak. Türkiye'nin genç, yetenekli ve başarıya aç isimleri var. Gruptaki iddiasını korumak için ellerinden geleni yapacaklardır" açıklamasında bulundu.