Ay-yıldızlıların vazgeçilmez isimlerinden Cengiz Ünder, Türk futbolseverlere seslendi. Hocasının şans vermesi halinde Fransa karşısında elinden geleni yapacağını belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Zorluk derecesi yüksek bir maç bizi bekliyor. Görev alan herkes üst düzey konsantrasyonla mücadele edecektir. Tek bir hedefimiz var. O da Konya'da yeni bir zafere imza atmak. Türkiye, daha önce 'imkansız' denen birçok şeyi başardı. Yine zor gözüyle bakılan maçı kazanmak istiyoruz. Türkiye'ye yeni bir bayram yaşatacağız. Bu bayram uzun sürecek" dedi.



DURMAK YOK

Yunanistan? ve Özbekistan ile oynanan iki hazırlık maçını da kazanan A Milli Takım hız kesmiyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Fransa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan milliler, dün de taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.



BİLETLER KARABORSA!

Konya Büyükşehir Stadı'nda 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye- Fransa maçının biletleri geçtiğimiz mayıs ayı içinde tükenmişti. Birçok futbolsever, bu karşılaşma için geri sayıma geçerken, biletlerin karaborsaya düştüğü öğrenildi. Biletler, yüksek bedellerle farklı internet sitelerinden satışa çıkarken, fiyatların 250 ile 3 bin TL arasında olduğu öğrenildi.



FLAŞ GELİŞME

Cenk Tosun'dan sonra A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı. Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Okay Yokuşlu, tedavisine devam edilmesi için dün ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı. Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Okay'ın durumunu duyurdu.



SKOMİNA İLE KAYBETMEDİK

Türkiye'nin Fransa ile cumartesi günü oynayacağı Avrupa Şampiyonası Eleme maçının hakemi belli oldu. UEFA, yaptığı açıklamada Sloven Damir Skomina'nın karşılaşmayı yöneteceğini belirtti. 43 yaşındaki hakemin daha önce düdük çaldığı maçlarda A Milli Takım, Belçika'yı 3-2 yenerken, Rusya'yla da golsüz berabere kalmıştı.



KENAN HIRS KÜPÜ

Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında fileleri havalandıran Kenan Karaman hırs küpü... İdmanlardaki performansıyla da teknik heyetin gözüne giren 25 yaşındaki golcü, Fransa maçında forma bekliyor. Şans verilmesi halinde elinden geleni yapacağını belirten Kenan, "Ben hazırım" diyor.



1 NUMARA MERT GÜNOK

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk iki maçında olduğu gibi Fransa'ya karşı da Mert Günok kaleyi koruyacak. Arnavutluk ve Moldova karşısında kalesini gole kapatan 30 yaşındaki file bekçisi, Konya'daki zorlu mücadelede de eldivenleri giyecek.