''Bu bayram uzun sürecek''
06 Haziran 2019, Perşembe
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''Bu bayram uzun sürecek''

''Bu bayram uzun sürecek''

A Milli Takımın yıldız futbolcusu , net mesajlar verdi: , daha önce 'imkansız' denen birçok şeyi başardı. Yine zor gözüyle bakılan maçı kazanmak istiyoruz. Türkiye'ye yeni bir bayram yaşatacağız. Bu bayram uzun sürecek" dedi.

Ay-yıldızlıların vazgeçilmez isimlerinden , Türk futbolseverlere seslendi. Hocasının şans vermesi halinde karşısında elinden geleni yapacağını belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Zorluk derecesi yüksek bir maç bizi bekliyor. Görev alan herkes üst düzey konsantrasyonla mücadele edecektir. Tek bir hedefimiz var. O da 'da yeni bir zafere imza atmak. , daha önce 'imkansız' denen birçok şeyi başardı. Yine zor gözüyle bakılan maçı kazanmak istiyoruz. Türkiye'ye yeni bir bayram yaşatacağız. Bu bayram uzun sürecek" dedi.

DURMAK YOK
? ve Özbekistan ile oynanan iki hazırlık maçını da kazanan A hız kesmiyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Fransa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde çalışan milliler, dün de taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

BİLETLER KARABORSA!
Konya Büyükşehir Stadı'nda 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye- Fransa maçının biletleri geçtiğimiz mayıs ayı içinde tükenmişti. Birçok futbolsever, bu karşılaşma için geri sayıma geçerken, biletlerin karaborsaya düştüğü öğrenildi. Biletler, yüksek bedellerle farklı internet sitelerinden satışa çıkarken, fiyatların 250 ile 3 bin TL arasında olduğu öğrenildi.

FLAŞ GELİŞME
Cenk Tosun'dan sonra A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı. Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Okay Yokuşlu, tedavisine devam edilmesi için dün ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı. Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Okay'ın durumunu duyurdu.

SKOMİNA İLE KAYBETMEDİK
Türkiye'nin Fransa ile cumartesi günü oynayacağı Eleme maçının hakemi belli oldu. UEFA, yaptığı açıklamada Sloven Damir Skomina'nın karşılaşmayı yöneteceğini belirtti. 43 yaşındaki hakemin daha önce düdük çaldığı maçlarda A Milli Takım, Belçika'yı 3-2 yenerken, Rusya'yla da golsüz berabere kalmıştı.

KENAN HIRS KÜPÜ
Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında fileleri havalandıran hırs küpü... İdmanlardaki performansıyla da teknik heyetin gözüne giren 25 yaşındaki golcü, Fransa maçında forma bekliyor. Şans verilmesi halinde elinden geleni yapacağını belirten Kenan, "Ben hazırım" diyor.

1 NUMARA MERT GÜNOK
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk iki maçında olduğu gibi Fransa'ya karşı da kaleyi koruyacak. Arnavutluk ve Moldova karşısında kalesini gole kapatan 30 yaşındaki file bekçisi, Konya'daki zorlu mücadelede de eldivenleri giyecek.

  1. 6.6.2019
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