Fenerbahçe'den ayrılarak Yuınanistan ekibi Olympiakos'a imza atan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynayacağımız kritik maçı yorumladı.
Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağlayan Mathieu Valbuena, Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı dev maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TRT Spor'a konuşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, ay-yıldızlı ekibin iyi bir oyun ortaya koyabileceğini ifade ederek şunları dile getirdi;
"Buraya gelmeden önce de Türkiye'nin maçlarını izliyordum, tanıyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce tanıdığım çok oyuncu vardı. EURO2016'da Nice'de İspanya ile oynadıkları maçı izlemiştim. Beşiktaş'ın hocası geldi ve ondan sonra iyi sonuçlar alan bir takım. İyi ama kendisini geliştirmesi gereken bir milli takım. Gençler katılıyor, yavaş yavaş daha iyi olacaktır. Fazla sayıda gol atan, öne doğru oynayan bir takım oldu Türkiye. Fransa karşısında iyi oynayacaklardır, benim için bu maçı takip etmek keyif olacak."
- 06.06.2019
- Güncelleme: 06.06.2019 16:12
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Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
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Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
Valbuena'dan Türkiye-Fransa maçı yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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