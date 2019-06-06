Valbuena'dan Türkiye-Fransa maçı yorumu

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağlayan Mathieu Valbuena, Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı dev maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor'a konuşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, ay-yıldızlı ekibin iyi bir oyun ortaya koyabileceğini ifade ederek şunları dile getirdi;

"Buraya gelmeden önce de Türkiye'nin maçlarını izliyordum, tanıyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce tanıdığım çok oyuncu vardı. EURO2016'da Nice'de İspanya ile oynadıkları maçı izlemiştim. Beşiktaş'ın hocası geldi ve ondan sonra iyi sonuçlar alan bir takım. İyi ama kendisini geliştirmesi gereken bir milli takım. Gençler katılıyor, yavaş yavaş daha iyi olacaktır. Fazla sayıda gol atan, öne doğru oynayan bir takım oldu Türkiye. Fransa karşısında iyi oynayacaklardır, benim için bu maçı takip etmek keyif olacak."