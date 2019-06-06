Valbuena'dan Türkiye-Fransa maçı yorumu
06 Haziran 2019, Perşembe
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Valbuena'dan - maçı yorumu

Valbuena'dan Türkiye-Fransa maçı yorumu

'den ayrılarak Yuınanistan ekibi 'a imza atan Fransız yıldız , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde ile oynayacağımız kritik maçı yorumladı.

'de geçirdiği iki sezonun ardından Yunanistan ekibi ile anlaşma sağlayan , 'nın ile oynayacağı dev maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor'a konuşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, ay-yıldızlı ekibin iyi bir oyun ortaya koyabileceğini ifade ederek şunları dile getirdi;

"Buraya gelmeden önce de Türkiye'nin maçlarını izliyordum, tanıyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce tanıdığım çok oyuncu vardı. EURO2016'da Nice'de İspanya ile oynadıkları maçı izlemiştim. Beşiktaş'ın hocası geldi ve ondan sonra iyi sonuçlar alan bir takım. İyi ama kendisini geliştirmesi gereken bir milli takım. Gençler katılıyor, yavaş yavaş daha iyi olacaktır. Fazla sayıda gol atan, öne doğru oynayan bir takım oldu Türkiye. Fransa karşısında iyi oynayacaklardır, benim için bu maçı takip etmek keyif olacak."

  1. 06.06.2019
  2. Güncelleme: 06.06.2019 16:12
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