Cengız Ünder resitali

Milliler, Yunanistan karşısında özellikle ilk yarıdaki mükemmel oyunuyla sonuca giderken zaferin mimarı Roma'da forma giyen yıldızımız Cengiz Ünder oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu harika bir gol ile kaleci Paschalakis'i çaresiz bıraktı. Cengiz ayrıca Kenan Karaman'ın attığı golde de asisti yapan isimdi. Öte yandan milli forma ile ilk golünü kaydeden Kenan ise ilginç bir olaya imza attı. 17 numaralı formayı giyen 25 yaşındaki forvet, millileri 2-0 öne geçiren golü 17. dakikada attı.