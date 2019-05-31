Cengız Ünder resitali
Roma’da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder; Türkiye-Yunanistan maçında bir gol, bir asistle galibiyetin mimarı oldu. Kenan Karaman da ilk golünü attı.
Milliler, Yunanistan karşısında özellikle ilk yarıdaki mükemmel oyunuyla sonuca giderken zaferin mimarı Roma'da forma giyen yıldızımız Cengiz Ünder oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu harika bir gol ile kaleci Paschalakis'i çaresiz bıraktı. Cengiz ayrıca Kenan Karaman'ın attığı golde de asisti yapan isimdi. Öte yandan milli forma ile ilk golünü kaydeden Kenan ise ilginç bir olaya imza attı. 17 numaralı formayı giyen 25 yaşındaki forvet, millileri 2-0 öne geçiren golü 17. dakikada attı.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Cengız Ünder resitali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.