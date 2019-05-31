Cengız Ünder resitali – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Cengız Ünder resitali

Cengız Ünder resitali

Cengız Ünder resitali

’da forma giyen milli yıldız ; Türkiye- maçında bir gol, bir asistle galibiyetin mimarı oldu. da ilk golünü attı.

Milliler, karşısında özellikle ilk yarıdaki mükemmel oyunuyla sonuca giderken zaferin mimarı 'da forma giyen yıldızımız oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu harika bir gol ile kaleci Paschalakis'i çaresiz bıraktı. Cengiz ayrıca 'ın attığı golde de asisti yapan isimdi. Öte yandan milli forma ile ilk golünü kaydeden Kenan ise ilginç bir olaya imza attı. 17 numaralı formayı giyen 25 yaşındaki forvet, millileri 2-0 öne geçiren golü 17. dakikada attı.

  1. 31.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cengız Ünder resitali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN