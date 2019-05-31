Yardımcı’ya yeni görev
TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi'nin başkanlığına seçildi.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanlığına seçildi. Komite, üye 55 federasyonun UEFA'yla olan ilişkilerinin yönetimi, strateji geliştirilmesi matik sorunlara çözüm üretilmesi gibi önemli görevler üstleniyor.
- 31.5.2019
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