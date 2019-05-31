Yardımcı’ya yeni görev – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Yardımcı’ya yeni görev

Yardımcı’ya yeni görev

Başkanvekili ve , UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi'nin başkanlığına seçildi.

ve Başkan Yardımcı, UEFA başkanlığına seçildi. Komite, üye 55 federasyonun UEFA'yla olan ilişkilerinin yönetimi, strateji geliştirilmesi matik sorunlara çözüm üretilmesi gibi önemli görevler üstleniyor.

  1. 31.5.2019
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