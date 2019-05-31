Şenol Güneş: Daha iyi olacağız

Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, oyundan memnun olduğunu ama daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi. "Bu üç maç hiçbir ölçü değil. Önümüzde Özbekistan maçı var, sonrasında Fransa ve İzlanda ile oynayacağız. İnşallah o maçlarda daha fazla hazır olup kazanırız" diyen usta hoca, şöyle devam etti: "Eksilerimizi, artılarımızı gördük. Daha üst seviye oynayacak bir takımız. Bu 3 maçı kazanmak moral olarak önemli, bir de FIFA sıralaması için iyi. Avrupa Şampiyonası'na katıldıkça ilk 10'a doğru hızlıca yükselmemiz gerek. Burası profesyonel kulüp değil, milli takım, buranın vizyonu, hedefi gururu var. Buraya gelen gönülden oynamalı."