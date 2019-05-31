Şenol Güneş: Daha iyi olacağız – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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: Daha iyi olacağız

Şenol Güneş: Daha iyi olacağız

A , oyundan memnundu ama yine de vites yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi. Güneş, "u üç maç hiçbir ölçü değil. Önümüzde Özbekistan maçı var, sonrasında ve İzlanda ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

'ın hocası , oyundan memnun olduğunu ama daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi. "Bu üç maç hiçbir ölçü değil. Önümüzde Özbekistan maçı var, sonrasında ve İzlanda ile oynayacağız. İnşallah o maçlarda daha fazla hazır olup kazanırız" diyen usta hoca, şöyle devam etti: "Eksilerimizi, artılarımızı gördük. Daha üst seviye oynayacak bir takımız. Bu 3 maçı kazanmak moral olarak önemli, bir de sıralaması için iyi. Avrupa Şampiyonası'na katıldıkça ilk 10'a doğru hızlıca yükselmemiz gerek. Burası profesyonel kulüp değil, milli takım, buranın vizyonu, hedefi gururu var. Buraya gelen gönülden oynamalı."

  1. 31.5.2019
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