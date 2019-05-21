Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe, Manchester United'dan Paul Pogba ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi isimlerin aday kadroya çağrıldığı Fransa'da, Lille'den kaleci Mike Maignan, Olympique Lyon'dan sağ bek Leo Dubois ve Barcelona'dan stoper Clement Lenglet ise ilk kez milli takıma davet edildi.

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'ye 8 Haziran ve Andorra'ya 11 Haziran'da konuk olacak Fransa, 2 Haziran'da ise hazırlık maçında Bolivya'yı ağırlayacak.

İŞTE FRANSA'NIN KADROSU:

Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham),Benjamin Lecomte (Montpellier),Alphonse Areola (PSG),Mike Maignan (Lille)

Savunma: Ferland Mendy (Lyon),Lucas Digne (Everton),Clément Lenglet (Barcelona),Samuel Umtiti (Barcelona),Raphaël Varane (Real Madrid),Kurt Zouma (Everton/Chelsea),Léo Dubois (Lyon),Benjamin Pavard (Stuttgart/Bayern Munich)

Orta saha: Paul Pogba (Manchester United),Tanguy Ndombele (Lyon),N'Golo Kanté (Chelsea),Blaise Matuidi (Juventus),Moussa Sissoko (Tottenham)

Hucüm: Olivier Giroud (Chelsea),Kylian Mbappé (PSG),Kingsley Coman (Bayern Munich),Antoine Griezmann (Atletico Madrid),Florian Thauvin (Marseille),Wissam Ben Yedder (Sevilla),Thomas Lemar (Atletico Madrid)

TÜRKİYE-FRANSA KARŞILAŞMASI KAPALI GİŞE!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçınbiletlerin tükendiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konya halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz." ifadelerine yer verilmişti.