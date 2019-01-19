Slovakya'ya diş geçiremedik
Kadın A Milli Takım, Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Slovakya ile 0-0 berabere kaldı.
Milliler, Slovakya Kadın A Milli Takımı ile 22 Ocak Salı günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.
STAT: Arslan Zeki Demirci Sport Complex
HAKEMLER: Neslihan Muratdağı, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Cansu Tiryaki
TÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç (Dk.90 Berna Yeniçeri), İpek Kaya, Ebru Topçu, Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.59 Ece Türkoğlu), Ecem Cumert (Dk.77 Gizem Gönültaş), Arzu Karabulut (Dk.90 Busem Şeker), Selin Dişli (Dk.46 Sevgi Çınar), Kader Hançar, Melike Pekel
SLOVAKYA: Maria Korenciova, Monika Havranova (Dk.66 Lucia Ondrusova), Valentína Susolova (Dk.81 Michaela Motovska), Patrícia Fischerova, Patrícia Hmírova, Petra Zdechovanova (Dk.75 Terezia Kovalova), Jana Maslova (Dk.66 Klaudia Fabova) Diana Bartovciova, Maria Mikolajova (Dk.75 Veronika Jancova), Andrea Horvathova, Veronika Slukova (Dk.81 Martina Svecova)
SARI KART: Dk.72 Arzu Karabulut (Türkiye)
- 19.1.2019 19:07
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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