Lucescu'dan Trabzonspor kampına ziyaret
10 Ocak 2019, Perşembe
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Lucescu'dan kampına ziyaret

Lucescu'dan Trabzonspor kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'un Antalya'da yaptığı kampı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'nun Antalya Belek'te devam eden 'un kampını ziyaret ettiği belirtildi.

Karadeniz ekibinin futbol şube sorumluları ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör ile kısa süre sohbet eden Lucescu'nun, bordo-mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Lucescu'nun ayrıca genç oyuncu Yusuf Yazıcı ile görüşerek başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.

  1. 10.1.2019 19:30
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