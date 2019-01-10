Lucescu'dan Trabzonspor kampına ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'un Antalya'da yaptığı kampı ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mircea Lucescu'nun Antalya Belek'te devam eden Trabzonspor'un kampını ziyaret ettiği belirtildi.
Karadeniz ekibinin futbol şube sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman ile kısa süre sohbet eden Lucescu'nun, bordo-mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldığı kaydedildi.
Lucescu'nun ayrıca genç oyuncu Yusuf Yazıcı ile görüşerek başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.
- 10.1.2019 19:30
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Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Lucescu'dan Trabzonspor kampına ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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