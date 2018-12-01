Büyük gün yarın!
EURO 2020 eleme grup kuraları yarın çekilecek. 7 farklı torbada yapılacak kuraya Türkiye 3. torbadan katılacak. Eleme maçları iki aşamadan oluşacak.
ÇİFT DEVRELİ LİG USÜLÜ OLACAK
Türkiye, 3. torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin play-off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu. Finallere, UEFA'ya üye 55 ülkenin hiçbiri doğrudan katılamayacak. Takımlar, beşerli 5 grup ve altışarlı 5 grup olmak üzere 10 grupta mücadele edecek. Elemeler iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada, grup maçları çift devreli lig usulüne göre Mart-Kasım 2019 döneminde oynanacak. İkinci aşamada ise play-off maçları yapılacak.
İLK İKİ DOĞRUDAN KATILACAK
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılacak. Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.
'TÜRKLERİN GÜCÜ'
A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'yı 71-67 yendiği maçı haberleştiren FIBA'dan Semih Erden'e ve Ankara seyircisine övgü geldi. FIBA, haberinde "Ankara Kalesi ve Dev Semih Türkiye'yi İspanya karşısında zafere taşıdı. Türklerin durdurulamayan gücü oldu" diye yazdı.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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