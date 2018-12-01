Büyük gün yarın!
03 Mart 2019, Pazar
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Büyük gün yarın!

Büyük gün yarın!

eleme grup kuraları yarın çekilecek. 7 farklı torbada yapılacak kuraya 3. torbadan katılacak. Eleme maçları iki aşamadan oluşacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi, yarın İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde 'yi başkan , A hocası temsil edecek. TFF 1. Başkan Vekili ise Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyona katılacak. eleme grupları kura çekiminde ülkeler, Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı.

ÇİFT DEVRELİ LİG USÜLÜ OLACAK
, 3. torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin play-off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu. Finallere, UEFA'ya üye 55 ülkenin hiçbiri doğrudan katılamayacak. Takımlar, beşerli 5 grup ve altışarlı 5 grup olmak üzere 10 grupta mücadele edecek. Elemeler iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada, grup maçları çift devreli lig usulüne göre Mart-Kasım 2019 döneminde oynanacak. İkinci aşamada ise play-off maçları yapılacak.

İLK İKİ DOĞRUDAN KATILACAK
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılacak. Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

'TÜRKLERİN GÜCÜ'
A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 'yı 71-67 yendiği maçı haberleştiren FIBA'dan 'e ve seyircisine övgü geldi. FIBA, haberinde "Ankara Kalesi ve Dev Semih Türkiye'yi İspanya karşısında zafere taşıdı. Türklerin durdurulamayan gücü oldu" diye yazdı.
  1. 1.12.2018
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