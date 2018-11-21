Türkiye ile Ukrayna golsüz berabere kaldı | ÖZET

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde yaşattığı üzüntünün ardından hazırlık mücadelesinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadelede genç bir kadroyla sahaya çıkan ay-yıldızlılar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda karşılıklı ataklarda gol çıkmadı. 2'de Enes, 9'da ise Cengiz gole yaklaştı ama sonuç çıkmayınca devre 0-0 bitti.

CENGİZ NET KAÇIRDI

Lucescu, maçın ikinci yarısında Serdar Gürler ve Cenk Tosun'u sahaya sürünce etkinliğimiz daha da arttı. 50. dakikada Serdar Gürler'in pasına ceza sahası içinde Cengiz Ünder dokundu, kaleci son anda topu kornere çeldi. 55'te Serdar'ın şutunu Lunin kurtardı. 69 ve 76'da Ukrayna etkili gelse de Sinan'ı geçemedi. Milliler sahadan beraberikle ayrılırken gelecek için de umut verdi.

UKRAYNA İLE 9. KEZ

A Milli Futbol Takımımız, Ukrayna ile dün tarihindeki 9. maça çıktı. 5'i özel, 4'ü de resmi olmak üzere oynanan 9 mücadelede Türkiye, 4 galibiyet aldı. Dün taraflar 3. kez berabere kalırken, Ukrayna ekibimizi iki kez yendi. Türkiye bu maçlarda 11 gol atarken, 9 gol yedi.