Türkiye ile Ukrayna golsüz berabere kaldı | ÖZET – Fotomaç – 21 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ile golsüz berabere kaldı | ÖZET

    Türkiye ile Ukrayna golsüz berabere kaldı | ÖZET

    Uluslar B Ligi’nden C Ligi’ne düşen A Milli Futbol Takımı, genç oyuncuların şans bulduğu hazırlık maçında ile yenişemedi.

    A , Uluslar Ligi'nde yaşattığı üzüntünün ardından hazırlık mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadelede genç bir kadroyla sahaya çıkan ay-yıldızlılar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda karşılıklı ataklarda gol çıkmadı. 2'de Enes, 9'da ise Cengiz gole yaklaştı ama sonuç çıkmayınca devre 0-0 bitti.

    CENGİZ NET KAÇIRDI
    Lucescu, maçın ikinci yarısında ve 'u sahaya sürünce etkinliğimiz daha da arttı. 50. dakikada Serdar Gürler'in pasına ceza sahası içinde dokundu, kaleci son anda topu kornere çeldi. 55'te Serdar'ın şutunu Lunin kurtardı. 69 ve 76'da Ukrayna etkili gelse de Sinan'ı geçemedi. Milliler sahadan beraberikle ayrılırken gelecek için de umut verdi.

    UKRAYNA İLE 9. KEZ
    A Milli Futbol Takımımız, Ukrayna ile dün tarihindeki 9. maça çıktı. 5'i özel, 4'ü de resmi olmak üzere oynanan 9 mücadelede Türkiye, 4 galibiyet aldı. Dün taraflar 3. kez berabere kalırken, Ukrayna ekibimizi iki kez yendi. Türkiye bu maçlarda 11 gol atarken, 9 gol yedi.

    1. 21.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye ile Ukrayna golsüz berabere kaldı | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN