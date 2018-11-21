Milli maç reyting sıralamasında geride kaldı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Milli maç reyting sıralamasında geride kaldı

    Milli maç reyting sıralamasında geride kaldı

    A ile arasında oynanan hazırlık maçı Türk televizyonlarında salı gününün reyting sıralamasında 5. basamakta yer aldı.

    A , ile 'da karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalırken, oynanan futbol ve alınan sonuçla futbolseverlerin ilgisinden uzak kaldı.

    Son olarak Uluslar B Ligi'nde aldığı sonuçlarla C Ligi'ne düşen 'ın aldığı kötü sonuçlar ekranlara da yansıdı. Milli müsabaka salı günün televizyon reytinglerinde kendine 5. sırada yer buldu. 1 ekranlarında yayınlanan müsabaka 3 dizi ve 1 ana haber programının gerisinde kaldı.

    1. 21.11.2018 14:39
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:15
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