Milli maç reyting sıralamasında geride kaldı
A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçı Türk televizyonlarında salı gününün reyting sıralamasında 5. basamakta yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalırken, oynanan futbol ve alınan sonuçla futbolseverlerin ilgisinden uzak kaldı.
Son olarak UEFA Uluslar B Ligi'nde aldığı sonuçlarla C Ligi'ne düşen Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçlar ekranlara da yansıdı. Milli müsabaka salı günün televizyon reytinglerinde kendine 5. sırada yer buldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan müsabaka 3 dizi ve 1 ana haber programının gerisinde kaldı.
- 21.11.2018 14:39
- Güncelleme: 21.11.2018 15:15
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
Milli maç reyting sıralamasında geride kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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