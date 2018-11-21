Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Maç sonucu | 0-0 |

    Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ

    Uluslar Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan A , hazırlık maçında ile 0-0 berabere kaldı.

    A , özel maçta ile 'da karşılaştı. 17 Kasım'da 'da Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybederek, B Ligi'nden C Ligi'nde düşen ay yıldızlı takım, bu akşam Antalya Stadı'nda oynanan maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.

    Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ 0-0 Ukrayna |

    2'nci dakikada sol kanattan kale önüne ortaladı. 'ın ön direkte vuruşu az farkla auta gitti.

    15'inci dakikada 'nın ceza sahasına ortaladığı topla, ceza alanı sağ çaprazında buluşan 'un sağ ayağıyla vuruşu dışarı çıktı.

    23'üncü dakikada Ukrayna savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanattan hareketlenen Ömer Bayram'ın ceza sahası sol köşesinden yaptığı sert vuruş dışarı çıktı.

    24'üncü dakikada Kovalenko'nun sağ kanattan pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Tsygankov kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Sinan'dan kornere çıktı.

    35'inci dakikada Zinchenko'nun ceza alanı içi sol çaprazından vuruşu kaleci Sinan Bolat'tan oyun alanına geri döndü.


    42'nci dakikada topu sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Kale önündeki 'ın kafa vuruşu ağlara gitti. Ancak, maçın hakemi gol vuruşu öncesinde Kaan Ayhan'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

    50'nci dakikada Serdar Gürler sol kanattan rakip ceza alanına girdi. Yerden pasında altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunu kaleci Lunin güçlükle kornere çeldi.


    61'inci dakikada kullanılan serbest atış sonrasında kale önüne yapılan ortaya yükselen Çağlar Söyüncü topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

    76'ncı dakikada Bolbat'ın sol çaprazdan pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zinchenko'nun vuruşunda kaleci Sinan Bolat başarılıydı.

    Mücadele 0-0 sona erdi.

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    1. 21.11.2018 01:31
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