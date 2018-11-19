Hız kesmediler

Antalya'da Ukrayna ile hazırlık maçına çıkacak olan Milli Takım, hız kesmeden bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlı ekibimiz, 1.5 saat süren bir idman yaptı. Teknik direktör Lucescu yönetimindeki çalışmanın ardından milliler, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, akşam saatlerinde özel uçakla Antalya'ya hareket etti.