Hız kesmediler
Antalya'da Ukrayna ile hazırlık maçına çıkacak olan Milli Takım, hız kesmeden bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Antalya'da Ukrayna ile hazırlık maçına çıkacak olan Milli Takım, hız kesmeden bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlı ekibimiz, 1.5 saat süren bir idman yaptı. Teknik direktör Lucescu yönetimindeki çalışmanın ardından milliler, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, akşam saatlerinde özel uçakla Antalya'ya hareket etti.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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