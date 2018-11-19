Hız kesmediler – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hız kesmediler

    Hız kesmediler

    'da ile hazırlık maçına çıkacak olan , hız kesmeden bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    'da ile hazırlık maçına çıkacak olan , hız kesmeden bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. 'un Kayacık Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlı ekibimiz, 1.5 saat süren bir idman yaptı. Teknik direktör Lucescu yönetimindeki çalışmanın ardından milliler, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, akşam saatlerinde özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

    1. 19.11.2018
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