Spor Bakanı üzgün ayrıldı
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    üzgün ayrıldı

    <a href="/index/spor-bakani?id=b541ef1b-7114-4027-b706-c9b14a1d4f7a" class="" rel="tag">Spor Bakanı</a> üzgün ayrıldı

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan kritik İsveç karşılaşmasını, Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

    Önemli karşılaşmada A yalnız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Başkanı ile izledi. Demirören ve ailesinin de yer aldığı tribünde maçı takip eden Kasapoğlu, yenilgi üzerine büyük bir üzüntü yaşadı.
    1. 18.11.2018
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