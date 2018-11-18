Aziz Yıldırım sürprizi – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    sürprizi

    Aziz Yıldırım sürprizi

    'da Spor Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yapan F.Bahçe eski Başkanı , maçını da tribünde izledi.

    Yıldırım, Başkanı ve ailesiyle fotoğraf da çektirdi.
    1. 18.11.2018
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