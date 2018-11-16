Yıldırım Demirören: "Pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, takım ruhunu öne çıkartan, kenetlenmiş, pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladıklarını söyleyerek, "Bunun meyvelerini sadece EURO 2020 değil, daha sonraki turnuvalara katılarak da toplayacağımızı ümit ediyorum" dedi.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında Konya'da İsveç ile yapacağı karşılaşma için hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu. Milli Takım taraftarlığı ruhunun öncü şehirlerinden olan Konya'da tekrar maç yapmaktan dolayı duyduğu heyecanı paylaşan Demirören, "Bize EURO 2016 kapılarını açan tarihi zaferlere imza attığımız Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İsveç'i ağırlayacağız. Bu kritik maçta da Konya şehrimizin eşsiz desteğini göreceğimize inancım tam" diye konuştu.
Teknik Direktör Mircea Lucescu ile yeni bir yapılanma süreci geçirdiklerini vurgulayan Demirören, "UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki son maçımızı oynuyoruz ama bu bir kader sınavı değil. Çünkü EURO 2020 yol haritasında seneye baslayacak grup elemelerinde hedeflediğimiz başarıyı gerçekleştireceğimizden kuşkumuz yok. Takım ruhunu öne çıkartan, kenetlenmiş, pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvelerini sadece EURO 2020 değil, daha sonraki turnuvalara katılarak da toplayacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
- 16.11.2018 17:09
- Güncelleme: 16.11.2018 17:12
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Toplam 1
Yorum
Sertan Sinan abi sana saygimiz buyuk. Yalniz Oglun yonetimden cikarildi diye yonetime haksizlik yapiyorsun. Sizin yonetime gore bu yonetim cok iyi.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
Yıldırım Demirören: "Pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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